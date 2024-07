Stand: 26.07.2024 08:56 Uhr Zurückgezogener Förderbescheid: Sorge auch bei Nobiskrug in Rendsburg

Nachdem der Bund der FSG-Werft in Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Förderbescheid für LNG Bunkerschiffe zurückgezogen hat, sind auch die Beschäftigten der Partner-Werft Nobiskrug in Rendsburg besorgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden laut Betriebsratsvorsitzenden Marcus Stöcken bislang noch nicht von der Geschäftsleitung darüber informiert. "Es gibt keine Rückmeldung seitens des Managements, seitens der Geschäftsführung, denn da herrscht null Kommunikation im Moment", sagte Stöcken. Mit dem Förderbescheid des Bundes sollten nach Informationen des NDR ursprünglich 62 Millionen Euro aus Steuermitteln zur Verfügung gestellt werden. Investor und Eigentümer der beiden Werften, Lars Windhorst, steht schon seit längerem in der Kritik, weil er unter anderem Löhne und Sozialabgaben zu spät zahlen soll.

