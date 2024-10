Stand: 15.10.2024 09:20 Uhr Züge fahren wieder zwischen Kiel und Eckernförde

Zwischen Kiel, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Schleibrücke Lindaunis fahren wieder Züge. Die Hilfsbrücken an der Levensauer Hochbrücke sind fertig. Sie überspannen die Baugruben vor der eigentlichen Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Dadurch kann in den kommenden Monaten weiter am Neubau gearbeitet werden, während der Zugverkehr zwischen Kiel und Eckernförde läuft, so das Wasserstraßen-Neubauamt.

Ausfälle und Verspätungen wegen Bauarbeiten

Auf der Strecke gibt es aber bis Sonntag Einschränkungen: Laut Nordbahn kommt es morgens, abends und nachts zu Verspätungen und Ausfällen. Zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Kiel-Hassee CITTI-PARK wird an der Oberleitung gearbeitet.

