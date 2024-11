Stand: 13.11.2024 15:49 Uhr Zoll in SH prüft Transport- und Logistikbranche

Der Zoll hat am Dienstag (12.11.) auf den Rastplätzen Aalbek-West (Kreis Ostholstein) an der A7, Buddikate und Ellerbrook (beide Kreis Stormarn) an der A1 sowie in Lübeck die Speditions-, Transport- und Logistikbranche überprüft. Im Einsatz waren nach Angaben der Behörde knapp 80 Beamte. Prüfungsschwerpunkte waren unter anderem die Themen Arbeitsbedingungen und Mindestlohn sowie der mögliche Missbrauch von Sozialleistungen. Mehr als 170 Lkw-Fahrer wurden überprüft. In drei Fällen besteht der Verdacht der illegalen Beschäftigung und in zwei Fällen der Verdacht auf Leistungsbetrug.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min