Zeugnistag in SH: "Nummer gegen Kummer" bietet Hilfe Stand: 30.06.2022 17:49 Uhr Bei der "Nummer gegen Kummer" finden Kinder, Jugendliche und auch Erziehungsberechtigte schnell und unkompliziert Rat und Unterstützung.

Für viele Kinder und Jugendliche ist es der Tag, auf den sie so lange gewartet haben: der letzte Schultag vor den Sommerferien. Einigen Kids bereitet dieser Tag aber Bauchweh - die Noten sind schlecht, die Angst vor der Reaktion der Eltern groß. Dazu kommt in manchen Familien noch, dass die Folgen der Corona-Pandemie das Miteinander beeinflusst haben und auch die seit einigen Monaten stark steigenden Preise vor allem für Energie und Lebensmittel den Alltag belasten.

Koordinator: "Kinder wollen Eltern nicht zusätzlich belasten"

An den Beratungstelefonen der "Nummer gegen Kummer" haben die ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern ein offenes Ohr für Kinder, Jugendliche und auch Eltern. Matthias Hoffmann ist der Koordinator der Landesarbeitsgemeinschaft "Nummer gegen Kummer" im Landesverband des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein. Er erklärt: "Gerade Kinder und Jugendliche nehmen die Sorgen ihrer Eltern sehr genau wahr und wollen ihre Eltern nicht zusätzlich belasten. Daher teilen sich viele Kinder mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten nicht mit." Umso wichtiger sei, dass sie sich zum Beispiel am Kinder- und Jugendtelefon entlasten können. Häufig können die jungen Anrufenden in dem Gespräch auch eine Idee entwickeln, wie sie beispielsweise den Gesprächsfaden mit den Eltern wieder aufnehmen könnten.

Nummer gegen Kummer: Sorgentelefon für Kinder und Eltern

Die "Nummer gegen Kummer e.V." ist ein bundesweites Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern. Telefonische Beratung gibt es unter der Rufnummer 116 111 für Kinder und Jugendliche, anonym und kostenlos von montags bis samstags, 14 bis 20 Uhr.

Wer nicht telefonieren mag, kann auch chatten oder eine Mail schicken - über die Online-Beratung des Vereins.

Online-Beratung des Vereins. Das Elterntelefon ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 19 Uhr ebenfalls kostenlos unter der Nummer (0800) 111 0 550 erreichbar.

Beratung für Kinder und Eltern für einen besseren Umgang

So ein Anruf kann also unkompliziert helfen - gerade auch am Zeugnistag: "Wir sind da und hören zu. Wir helfen wieder ruhiger und innerlich klarer zu werden. Bei Zeugnissorgen nutzen viele Kinder und Jugendliche die Beratung, um sich auf ein Gespräch mit ihren Eltern vorzubereiten", sagt Martina Teschner, Koordinatorin Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon beim Kinderschutzbund Ortsverband Kiel.

Aber auch Eltern würden anrufen. Sie sorgten sich um die Zukunft ihrer Kinder und oft würde es zu Konflikten kommen, wenn ihr Kind mit einem schlechten Zeugnis nach Hause kommt. Die Eltern fragen sich, so Teschner, wie sie damit umgehen sollen: "Häufig erleben wir am Elterntelefon, wie Eltern sich im Laufe der Beratung sicherer fühlen und Möglichkeiten entwickeln - auch über die Zeugniszeit hinaus - in einen besseren Kontakt mit ihren Kindern zu kommen."

In Schleswig-Holstein sichern verschiedene Standorte das Beratungsangebot der "Nummer gegen Kummer": Das Kinder- und Jugendtelefon hat Standorte in Bargteheide, Kiel und Lübeck, das Elterntelefon in Bad Oldesloe, Kiel und Neustadt/Holstein in der Trägerschaft der entsprechenden Ortsverbände des Deutschen Kinderschutzbundes bzw. in Lübeck durch die Gemeindediakonie. Der Landesverband des Kinderschutzbundes koordiniert die Landesarbeitsgemeinschaft der Telefone in Schleswig-Holstein.

