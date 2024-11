Stand: 05.11.2024 17:05 Uhr Zeugen nach Unfall in Quickborn gesucht

Nach einem Unfall in Quickborn (Kreis Pinneberg) am vergangenen Donnerstag sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten war ein 28-Jähriger von einem Auto angefahren und dann schwer verletzt zurückgelassen worden. Der 28-jährige Mann habe mittlerweile die Intensivstation verlassen können, sei aber noch nicht vernehmungsfähig, so die Polizei.

Erste Hinweise hatten ergeben, dass ein heller Pkw sehr schnell und mit auffälliger Fahrweise in Quickborn am Donnerstag gegen Mitternacht unterwegs war. Das Auto sei in Richung Quickborn-Heide weitergefahren.

