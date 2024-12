Stand: 12.12.2024 15:29 Uhr Zeugen gesucht: Mädchen in Lauenburg vor Auto geschubst

In Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat eine Frau ein 14-jähriges Mädchen vor ein fahrendes Auto geschubst. Laut Polizei war die Schülerin Dienstagnachmittag in der Hamburger Straße zu Fuß Richtung ZOB unterwegs. Plötzlich wurde sie von der Frau lautstark bedrängt und schließlich am Arm zur Straße gezerrt und vor den Wagen geschubst. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und ausweichen und erwischte nur die Hose des Mädchens, das daraufhin weglief. Nach Angaben der Ermittler konnte die Tatverdächtige ermittelt und in Gewahrsam genommen werden. Sie soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg