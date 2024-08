Stand: 23.08.2024 11:37 Uhr Zahlreiche Arbeitnehmer pendeln nach Hamburg - auch aus SH

Im vergangenen Jahr sind fast 400.000 Menschen aus dem Hamburger Umland zur Arbeit in die Hansestadt gependelt, teilt das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn (BBSR) mit. Darunter auch viele Menschen aus Schleswig-Holstein. So fahren allein aus dem Kreis Pinneberg fast 76.000 Menschen zu ihrem Job außerhalb des Kreises - viele davon nach Hamburg. Auch aus den Nachbarkreisen Segeberg, Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg müssen täglich viele Arbeitnehmer nach Hamburg.

Metropolregion Hamburg: Anstieg an Pendlern aus dem Umland

Nach München und Frankfurt ist Hamburg demnach die deutsche Großstadt mit der stärksten Anziehungskraft auf Arbeitskräfte aus dem Umland. Dort habe es den größten Anstieg an Einpendlern gegeben mit einem Plus von 13.200 Arbeitskräften aus dem Umland, so das BBSR. Gestiegen ist auch die Länge der Arbeitswege aus dem Umland in die Hanse-Metropole: Sie beträgt jetzt zwischen 20 und 22 Kilometern - etwa fünf Kilometer mehr als bisher. Hamburgerinnen und Hamburger selbst fahren im Schnitt 11,7 Kilometer zum Arbeitsort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Herzogtum Lauenburg