Zahl der Start-Up-Unternehmen in Schleswig-Holstein steigt

Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein 37 Start-Up-Unternehmen gegründet. Das berichtet das Netzwerk Start.UP SH. Das sind etwa 20 Prozent mehr als noch 2022. Das Plus lag damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 15 Prozent. Auch verglichen mit anderen ländlich geprägten Bundesländern steht Schleswig-Holstein gut da: So gab es in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel acht Neugründungen, in Rheinland-Pfalz waren es 29. Dennoch: Schleswig-Holstein liegt weit hinter den Hotspots bei Start-Up-Gründungen, wie München oder Berlin. Hier haben sich im gleichen Zeitraum nach Angaben des Start-Up Verbandes 260 und mehr entsprechende Unternehmen neu gegründet. Neugründungen gab es dem Netzwerk zu Folge in fast allen Branchen, vor allem aber bei der Entwicklung von Software.

