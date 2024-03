Stand: 22.03.2024 13:32 Uhr Zahl der Keuchhustenfälle im Land steigt wieder

Die Zahl der Keuchhustenfälle im Land ist im vergangenen Jahr erstmals wieder gestiegen. Das berichtet die AOK NordWest und beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Danach wurden 2023 in Schleswig-Holstein insgesamt 68 Infektionsfälle gemeldet, im Vorjahr waren es 25. Vor der Corona-Pandemie waren es allerdings deutlich mehr als jetzt: 2019 zählte die AOK in Schleswig-Holstein zum Beispiel mehr als 200 Fälle. Die jetzt noch vergleichsweise geringe Zahl an Fällen erklärt die Krankenkasse damit, dass viele Menschen nach der Corona-Pandemie insgesamt vorsichtiger geworden sind.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2024 | 13:00 Uhr