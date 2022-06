Young Europeans Sailing in Kiel: Mehr als 650 segeln mit Stand: 05.06.2022 16:33 Uhr Seit Sonnabend läuft die Young Europeans Sailing in Kiel. Für den Seglernachwuchs ist es eine Chance, das Kieler-Woche-Revier kennenzulernen.

Mehr als 650 Nachwuchsseglerinnen und -segler aus zehn Nationen sind bei der größten Jugendregatta Europas, der Young Europeans Sailing in Kiel, dabei. In Kiel-Schilksee messen sie sich seit Sonnabend in den Klassen 29er, Piraten, 420er, Europe, Nacra 15, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 6 und ILCA 7. Für den Seglernachwuchs ist es eine Chance, sich auf die Kieler Woche vorzubereiten. "Eigentlich kommen alle, die zur Kieler Woche kommen, auch schon hier hin, um ein bisschen das Revier kennenzulernen und sich einzugewöhnen", erklärt Ole Schweckendiek, ILCA 6 Segler vom Kieler Yacht Club.

Veranstaltung zwei Jahre ausgefallen

"Nach zwei Jahren möchten wir den Jugendlichen wieder die Möglichkeit bieten, Kieler-Woche-Luft zu schnuppern", sagt Organisationsleiter Dirk Ramhorst vom Kieler Yacht-Club. 2020 und 2021 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Noch bis Pfingsmontag segeln die jungen Seglerinnen und Segler in der Strander Bucht um den Sieg. Für die Familien der Seglerinnen und Segler gibt es auch ein Landprogramm, angefangen von Essensständen über Karussels bis hin zu einer Skimbordbahn.

