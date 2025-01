Stand: 11.01.2025 14:16 Uhr Wohnungsbrand in Rendsburg: Ein Mensch tot aufgefunden

Im Zusammenhang mit einem Wohnungsbrand in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Feuerwehrleute Sonnabend am frühen Morgen einen Toten gefunden. Laut Polizei hatten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße "Neue Heimat" die Feuerwehr alarmiert. In einer Wohnung in der ersten Etage hatten Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte fanden dort nach den Löscharbeiten die Leiche eines Mannes, vermutlich ist es der 60-jährige Bewohner. Die sieben anderen Hausbewohner konnten unverletzt das Haus verlassen und nach rund zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brand- und Todesursache werden jetzt ermittelt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde