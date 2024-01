Wo in SH am Wochenende gegen Rechtsextremismus demonstriert wird Stand: 20.01.2024 00:04 Uhr Am Wochenende sind viele Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein geplant. Heute wird unter anderem in Lübeck und auf Sylt demonstriert, am Sonntag in Flensburg und Henstedt-Ulzburg.

Auslöser für die bundesweiten Proteste gegen Rechtsextremismus und -populismus waren Enthüllungen des Recherchenetzwerks "Correctiv" über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern. Deutschlandweit haben bereits Tausende Menschen gegen die Pläne zur Ausbürgerung von Menschen mit Migrationsgeschichte protestiert - auch in Schleswig-Holstein.

Vergangenen Sonntag hat in Kiel eine große Demo gegen rechts und gegen die AfD stattgefunden. Dazu hatte ein großes Bündnis aufgerufen. Angemeldet waren 500 Teilnehmende, gekommen sind laut Polizei etwa 7.000 Menschen. Die Demo zog sich drei Stunden lang durch die Innenstadt. Am Freitag beteiligten sich etwa 5.000 Menschen an einer Demo in Kiel.

Aktionen gegen rechts am Wochenende in Schleswig-Holstein

In einigen Städten im Land sind auch am Wochenende Kundgebungen und Demonstrationen geplant. Die folgende Liste gibt eine Übersicht über geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

Sylt: Heute ist in Westerland auf Sylt eine parteiübergreifende Demonstration unter dem Motto "Aufstehen gegen rechts - Gemeinsam für Toleranz und Demokratie" geplant. Start der Demo ist auf dem Marktplatz ab 14:00 Uhr.

Lübeck: Ebenfalls heute ist eine "Mahnwache gegen rechts" mit rund 500 Personen am Rathausmarkt und Kohlmarkt geplant. Um 15 Uhr soll es losgehen. Eine größere Demo ist für den 27. Januar geplant. Mehr als ein Dutzend Organisationen aus Lübeck rufen dann zu einer Demonstration gegen rechts auf. Anlass ist der Tag der Befreiung von Auschwitz. Um 13 Uhr soll die Demo in der Adenauerstraße/Lindenplatz beginnen.

Flensburg: Unter dem Motto "Zusammen für Demokratie - Gemeinsam Haltung zeigen" startet die Kundgebung am Sonntag um 14 Uhr am Südermarkt in Flensburg. Acht Privatpersonen haben die Demo angemeldet - zu den Initiatoren und Unterstützern zählen auch Akteure aus Kirche und Flüchtlingshilfe. Geplant sind laut Nordkirche Redebeiträge und ein "open mic".

Pinneberg: Am Sonntag um 15 Uhr startet in Pinneberg eine Kundgebung auf dem Drosteiplatz/Platz der Kinderrechte unter dem Motto "Für Solidarität und Zusammenhalt". Fridays For Future Pinneberg und das Antifa-Café Pinneberg im Exil haben dazu aufgerufen.

Henstedt-Ulzburg: Für Sonntag hat das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt eine Demonstration gegen Rechtsextremismus für 15 Uhr angemeldet - unter dem Motto: "Gemeinsam gegen Rechtsextremismus - Demo für Demokratie und Vielfalt". Los geht es laut Gemeindeverwaltung vor dem Rathaus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Dann führt der Demonstrationszug über die Hamburger Straße, Beckersbergstraße, Jahnstraße, Gartenstraße zurück über die Hamburger Straße zur Einmündung am Bahnbogen für eine Zwischenkundgebung. Am Ende soll es für die Demonstrierenden zurück zum Rathausplatz gehen. Die Gemeindeverwaltung Henstedt-Ulzburg warnt vor Verkehrseinschränkungen im Ortsteil Ulzburg. Um 18 Uhr soll die Demonstration beendet sein.

Weitere Demos nächste Woche geplant

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) will am nächsten Sonnabend (27. Januar) ein breites Bündnis aus Parteien und politischen Organisationen "Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt" auf die Straße gehen. Die Kundgebung für Demokratie und Vielfalt ist für 11:45 Uhr auf dem Alten Markt angekündigt.

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird ebenfalls am 27. Januar, also zum Tag des Holocaust-Gedenktags, ab 13 Uhr demonstriert. Der Auftakt ist am Kreishaus geplant. Die Abschlusskundgebung findet laut Organisatoren vor dem Speicher statt. Auch hier hatte ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und der Kirche zum Protest aufgerufen.

Demos auch in Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern

In Hamburg waren am Freitag nach Polizeiangaben etwa 50.000 Menschen einem Protestaufruf gefolgt - es war damit die größte Demo in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD in den vergangenen Tagen.

In Niedersachsen wird heute bei einer Großdemo in Hannover unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als Redner erwartet. In Hannover-Linden hatten bereits am Dienstagabend rund 8.500 Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Unter anderem das Bündnis "Omas gegen rechts" hatte zum Protest aufgerufen und ein "AfD-Verbot sofort!" gefordert. Auch in Peine gab es am Dienstagabend eine Demonstration mit 500 Menschen.

In Mecklenburg-Vorpommern haben in Schwerin am Dienstagabend rund 1.600 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Organisation "Fridays for Future" Schwerin hatte dazu aufgerufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.01.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus