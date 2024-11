Stand: 08.11.2024 09:07 Uhr Winternothilfe für wohnungslose Menschen beginnt

Die Diakonie startet in diesen Tagen die Winternothilfe für wohnungslose Menschen. Landesweit gibt es nach Angaben eines Sprechers 35 Tagestreffs und Beratungsstellen - unter anderem in Kiel, Preetz (Kreis Plön), Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster. Die Winternothilfe richtet sich an wohnungslose Menschen, die auf der Straße leben und es laut Diakonie meist ablehnen in Notunterkünften zu übernachten. Die Helfer verteilen unter ihnen für den Notfall Schlafsäcke, Isomatten, warme Kleidung und festes Schuhwerk.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 08:30 Uhr