Wetter in SH: Sturmböen bis Stärke 10 erwartet Stand: 30.01.2023 11:12 Uhr Den Norden erwartet nach der stürmischen Nacht auch ein sehr windiger Tag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichen die Fronten eines nordeuropäischen Sturmtiefs wiederholt Schleswig-Holstein.

Im Binnenland werden Sturmböen der Stärke 7 bis 9 erwartet. Noch heftiger trifft es den Prognosen zufolge die Nordseeküste und auch Fehrmarn an der Ostsee. Die Sturmböen erreichen hier vermutlich die Stärke 10. Immer wieder regnet es dazu. Gegen Abend soll es trockener werden.

Weiterhin unruhiges Wetter

In der Nacht zum Dienstag beruhigt sich das Wetter zunächst, im weiteren Verlauf ziehen aber erneut dichte Wolken auf. Dabei sinken die Temperaturen auf zwei bis fünf Grad und der Wind weht wiederum zum Teil stark. Auch am Mittwoch müssen die Menschen in Schleswig-Holstein noch mit teils kräftigen Regenschauern und kräftigem Wind rechnen. An der See gibt es weiterhin schwere Sturmböen.

Pfahlbauten in SPO unter Wasser

Wer heute an der Nordsee ans Meer fährt, sieht mitunter die Wellen und das Wasser toben. In Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) lag der Wasserstand der Nordsee am Morgen etwa 1,5 Meter höher als normal. Weite Teile des Sandstrands wurden überschwemmt, die Pfahlbauten wurden von den Wassermassen umspült und die Wellen klatschten gegen die Holzkonstruktionen.

Keine Fahrten nach Helgoland

Wer heute Helgoland besuchen wollte, muss sich gedulden: Wegen des stürmischen Wetters finden keine Fahrten von und nach Helgoland statt. Erst morgen wird der Betrieb wieder aufgenommen - und zwar um 10.30 Uhr ab Cuxhaven und um 16 Uhr von Helgoland.

