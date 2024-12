Stand: 09.12.2024 15:49 Uhr Werftmitarbeiter von FSG und Nobiskrug warten weiter auf Lohn

Die Werftarbeiter der FSG in Flensburg und Nobiskrug in Rendsburg (Rendsburg-Eckernförde) warten weiter auf ihren Lohn. Das teilte die IG Metall am Montag mit. Demnach ist die Zahlung seit elf Tagen überfällig. Das sei belastend für die Belegschaft, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, sagte der Betriebsratsvorsitzende Jan Brandt. "Wir alle haben Familie, wir haben Kinder, wir wollen Weihnachtsgeschenke kaufen. Doch all das wird vielen Kollegen gerade verwehrt. Die wissen nicht, wie sie Weihnachtsgeschenke kaufen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ein ruhiges, vernünftiges Weihnachtsfest zu Hause verbringen sollen." Jetzt will Brandt zusammen mit den Mitarbeitern eine E-Mail an den Geschäftsführer Lars Windhorst senden. Darin wollen sie auf die verspätete Zahlung aufmerksam machen und ihn auffordern das Geld zu zahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg