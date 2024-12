Stand: 15.12.2024 14:33 Uhr Weniger Zwangsräumungen in SH verzeichnet

In Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr weniger Wohnungen zwangsgeräumt. Das steht in der Antwort einer kleinen Anfrage der Linken im Bundestag an das Bundesjustizministerium. Demnach betrug das Minus in Schleswig-Holstein knapp 14 Prozent. Deutschlandweit verzeichnen hingegen fast alle Bundesländer ein Plus an Zwangsräumungen. So wurden 2023 mehr als 30.200 durchgeführt - das ist ein Zuwachs von mehr als 1.000 Räumungen im Vergleich zum Vorjahr. Der häufigste Grund für Zwangsräumungen laut Anfrage: Mietschulden.

