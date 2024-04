Stand: 23.04.2024 18:44 Uhr Weitere Stromtrasse unter der Elbe geplant

Der Netzbetreiber Amprion plant bei Wewelsfleth im Kreis Steinburg eine weitere Stromtrasse unter der Elbe. Die soll in einigen Jahren Strom von der Nordseeküste bis ins Ruhrgebiet transportieren. Für das Elbtunnelprojekt will das Unternehmen jetzt einen Antrag auf Planfeststellung bei der Bundesnetzagentur stellen. Am Dienstagabend informiert Amprion in der Mehrzweckhalle in Brokdorf über das geplante Projekt.

Den Planfeststellungsbeschluss erwartet Amprion in 2026. Sobald dieser vorliege, könne mit dem Bau begonnen werden. Die Bauzeit beträgt laut Unternehmen voraussichtlich 4,5 Jahre.

Archiv 5 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 18:00 Uhr