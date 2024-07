Stand: 10.07.2024 12:15 Uhr Weitere Kokain-Pakete am Strand von Heiligenhafen entdeckt

Am Strand bei Heiligenhafen in Ostholstein sind erneut Pakete mit Kokain gefunden worden. Das bestätigte die zuständige Zollfahndung auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Um wie viele Pakete es sich genau handelt, wollte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Erst vor einer Woche hatte ein Spaziergänger in unmittelbarer Nähe 20 Kilogramm Kokain gefunden - ebenfalls am Strand. Der Straßenverkaufswert des ersten Fundes wurde auf rund eine Million Euro geschätzt. Die Ermittler versuchen jetzt unter anderem herauszufinden, von welchem Schiff aus die Pakete womöglich über Bord gegangen sein könnten.

