Stand: 30.09.2022 12:03 Uhr Aurich: 18-jähriger Fahrschüler verunglückt auf Landstraße

Am Donnerstagabend ist in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) ein 18-jähriger Motorradfahrer verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Er war während einer Fahrstunde auf der Eilsumer Landstraße unterwegs als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Vor der Kurve wurde mit roten Pfeilen gewarnt. Der schwer verletzte 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Weitere Informationen 1 Min Grimersum: Fahrschüler bei Motorradunfall schwer verletzt Der Mann war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. 1 Min

