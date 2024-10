Stand: 21.10.2024 15:45 Uhr Weinlese in Ostholstein: Weniger Trauben, dafür gute Qualität

Die Weinlese in Schleswig-Holstein ist beendet, die Erntebilanz fällt dabei in diesem Jahr durchwachsen bis schlecht aus. Wie Winzerinnen und Winzer berichten, wurden je nach Standort und Rebsorte 30 bis 50 Prozent weniger geerntet als im Vorjahr. Auch Melanie Engel vom Ingenhof in Malkwitz bei Malente (Kreis Ostholstein) hatte nach eigenen Angaben mit dem nass-kalten Frühjahr zu kämpfen. Dafür freuen sich die Winzerinnen und Winzer über eine sehr gute Qualität mit viel Fruchtzucker in den Trauben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein