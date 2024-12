Stand: 06.12.2024 16:58 Uhr Weihnachtsmärkte im Norden des Landes öffnen wieder

Die Weihnachtsmärkte im Land haben jetzt Hochkonjunktur. Neben den großen Märkten in den Innenstädten von zum Beispiel Husum (Kreis Nordfriesland) und Flensburg gibt es am zweiten Adventswochenende auch viele andere Angebote. In Handewitt öffnet am Wochenende die Weihnachtsscheune ihre Tore, in Schleswig (beide Kreis Schleswig-Flensburg) startet am Sonnabend um 12 Uhr im Kreuzgang des St. Petri Doms der traditionelle Schwahlmarkt, und auch das Friesenmuseum in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) lädt zum festlichen Adventsmarkt ein.

