Weihnachtsessen für wohnungslose Menschen in Kiel Stand: 20.12.2024 16:15 Uhr Die Stadtmission Kiel hat gemeinsam mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Donnerstag ein Weihnachtsessen für Obdachlose veranstaltet - unterstützt von ehrenamtlichen Helfern.

Rund 100 Obdachlose folgten am Donnerstag der Einladung zum Weihnachtsessen. Die Stadtmission Kiel hat dieses zusammen mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und zahlreichen freiwilligen Engagierten im Kieler Forum für Baukultur veranstaltet. Bezahlen mussten die Gäste dafür nicht, denn das Festmahl wurde aus Spenden finanziert.

"Wohnung, Arbeit und Familie zu verlieren, ist besonders zu Weihnachten kaum zu ertragen", sagt Kämpfer. "Wie gut, dass es dann Menschen gibt, die ihren Wohlstand teilen und mit Herz und Engagement Wärme schenken, Hoffnung geben und zeigen, dass Menschlichkeit kein leerer Begriff ist". Er dankte der Stadtmission und den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz.

Drei-Gänge-Menü, Haarschnitte und Geschenke

Serviert wurde ein drei-Gänge-Menü: Lachsschnitten, gefolgt von Ente, Rotkohl und Kartoffelgratin und zum süßen Abschluss Tiramisu. Zwischendurch schnitten die "Barber Angels" Interessierten die Haare. Die Friseurinnen und Friseure bieten in ihrer Freizeit regelmäßig kostenlose Haarschnitte für Obdachlose an. Am Ende bekamen die Obdachlosen zudem gespendete Geschenke überreicht.

Stadtmission: Zahl der Wohnungslosen in Kiel gestiegen

Insgesamt kümmert die Stadmission Kiel sich im Jahr um etwa 2.000 Menschen auf der Straße. Die Zahl der Wohnungslosen in Kiel ist laut ihren Angaben seit der Corona-Pandemie permanent angestiegen.

Das Weihnachtsessen fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt. Auch im kommenden Jahr möchte die Stadtmission Kiel wieder dazu einladen.

