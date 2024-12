Weihnachtsbaumproduzenten zufrieden mit Verkauf Stand: 08.12.2024 11:16 Uhr Seit einem Monat werden bundesweit Weihnachtsbäume verkauft. Die Produzenten in Schleswig-Holstein zeigen sich bisher zufrieden mit dem Geschäft. Der Absatz soll am dritten Adventswochenende steigen.

Bereits seit einem Monat läuft bundesweit der Weihnachtsbaumverkauf. Bisher ist die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten zufrieden mit dem aktuellen Geschäft. Die Baumproduzenten rechnen damit, dass das kommende dritte Adventswochenende das verkaufsstärkste wird. Aber auch mit dem Ferienstart dürfte der Absatz noch mal steigen. Der Naturschutzbund NABU empfiehlt beim Baumkauf auf Regionalität zu setzen - so könnten unnötig weite Fahrtwege vermieden und CO2 gespart werden.

Baumverkauf beginnt immer früher

Der Verkauf geht laut der Erzeugergemeinschaft immer früher im Jahr los. Laut Wolf-Oliver Graf von Baudissin von der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten möchten die Käufer länger etwas von ihren Bäumen haben. Und so würden sie die Bäume bereits in den Wochen vor Weihnachten mit Lichterketten geschmückt in den Garten stellen und dann zu Weihnachten reinholen.

