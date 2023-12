Weihnachtsbäume in SH: Hier kann man selbst fällen Stand: 08.12.2023 15:41 Uhr Wer seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen will, der kann dafür zu vielen Weihnachtsbaumproduzenten fahren. NDR Schleswig-Holstein zeigt in einer Karte, wo das möglich ist.

Die Qualität der Weihnachtsbäume ist in diesem Jahr top - trotz des heißen Sommers - das schreibt die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und in vielen der rund 200 Anbaubetriebe in Schleswig-Holstein können Kunden ihre Weihnachtsbäume selbst schlagen. NDR Schleswig-Holstein hat einige Betriebe, wo das möglich ist, in einer Karte zusammengestellt. Die Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

21 bis 29 Euro pro laufendem Meter Nordmanntanne

Es ist verboten, einfach im Wald einen Baum zu fällen. Wer selbst schlagen will, der muss zu den Weihnachtsbaumproduzenten fahren. Das sind oft Gutshöfe, wie zum Beispiel der Augustenhof in der Nähe von Kiel oder Gut Schönau in Reinbek (Kreis Stormarn). In einigen Fällen gibt es vor Ort auch noch einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die Preise liegen ungefähr im Bereich vom vergangenen Jahr, wie die Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten (ARGE) sagt. Das bedeutet: für eine Nordmanntanne werden 21 bis 29 Euro für den laufenden Meter fällig. Bei Blaufichten kostet der laufende Meter 13 bis 18 Euro und bei Rotfichen 10 bis 15 Euro.

Öko-Förstertannen von den Landesforsten

Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten bieten zudem Öko-Förstertannen an. Die Bäume wachsen ohne Chemie auf Flächen im Landeswald. Laut dem Leiter der Abteilung Biologische Produktion, Jens-Birger Bosse, werden die Bäume zunehmend nachgefragt. Öko-Förstertannen kosten je nach Größe zwischen etwa 20 und 40 Euro.

