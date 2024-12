Weihnachten allein zu Haus? Angebote für einsame Menschen Stand: 19.12.2024 14:12 Uhr Wer Weihnachten alleine verbringt, muss sich nicht einsam fühlen: In Schleswig-Holstein gibt es zahlreiche Angebote zum gemeinsamen Essen und Feiern von AWO, DRK und den Kirchengemeinden.

von Pauline Reinhardt

In Schleswig-Holstein gibt es Angebote zu Weihnachten für Menschen, die zum Weihnachtsfest alleine sind, es aber gerne in Gesellschaft verbringen wollen. Alle, die eine solche Möglichkeit wahrnehmen möchten, finden auf dieser Seite eine Auswahl an solchen Veranstaltungen - organisiert von der Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Kirchengemeinden. Wer dennoch lieber alleine bleibt und sich ein offenes Ohr wünscht, kann sich an die Telefonseelsorge wenden.

Frühe Anmeldung ist empfohlen

Für einige Veranstaltungen musste man sich bereits frühzeitig anmelden. Doch es gibt noch genügend Möglichkeiten für Kurzentschlossene, um das Fest unter Menschen zu verbringen - und manchmal lohnt sich nachzufragen, ob nicht doch noch ein Platz frei ist.

Direkt zu den einzelnen Regionen

Kartoffelsalat und Würstchen in der Kirche

Für die Veranstaltung "Der Himmel auf Erden" in der Auferstehungskirche in Heide ist die Anmeldefrist bereits abgelaufen. Aber Pastorin Andra Bock sagt: "Wir weisen niemanden ab." Sie veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal einen Weihnachtsgottesdienst ohne Predigt - dafür mit Kartoffelsalat, Würstchen und alkoholfreiem Punsch. Wie Bock erzählt, geht das gemeinsame Essen im Gottesdienst auf eine uralte Tradition zurück: die Agape, auch Liebesmahl genannt.

Bei der Veranstaltung an Heiligabend soll das Miteinander im Mittelpunkt stehen. Vor allem Menschen, die das Fest vielleicht anders erleben als in den Jahren zuvor - weil sie jemanden verloren haben oder die Weihnachtstage aus finanziellen Gründen anders gestalten müssen - sollen sich willkommen fühlen. Bock freut sich, dass das Angebot auch junge Menschen anspricht - und einige, die bislang nicht aktiv in der Gemeinde waren. Finanziert wird die Veranstaltung durch freiwillige Spenden. "Ich werde mich selbst in die Küche stellen und Kartoffelsalat machen, jemand anderes aus der Gemeinde bringt Nachtisch mit", erzählt die Pastorin.

Kohlrouladen bei der Arbeiterwohlfahrt

Die AWO Heide veranstaltet bereits seit 30 Jahren an Heiligabend ein Fest. "Das gehört einfach zur Heider Sozialkultur dazu", erzählt der erste Vorsitzende Karsten Wessels. Viele Menschen kennen das Angebot durch die Wärmestube der AWO Heide, bei der sie täglich eine warme Mahlzeit bekommen. Doch nicht nur wohnungslose und bedürftige Menschen sind bei der Weihnachtsfeier willkommen, sondern alle, die sich an dem Tag einsam fühlen. Bei der AWO können sie gemeinsam singen, erzählen - und es gibt eine Bescherung.

Zum Empfang werden Stollen, Kaffee und alkoholfreier Punsch gereicht. Anschließend gibt es ein Mittagessen mit Kohlrouladen, Kartoffeln und einer Nachspeise. Die spendenfinanzierte Mahlzeit wird von einer Großküche geliefert. Auch das Angebot ist laut AWO bereits ausgebucht: "Aber wir decken für eine Person mehr, falls noch jemand unangemeldet kommt".

Heide: Feier mit Essen und Programm Gefeiert wird mit einem festlichen Essen und Programm. Die Teilnahme ist kostenlos. 24. Dezember 2024, ab 11 Uhr. AWO-Haus, Neue Anlage 1, 25746 Heide.

Heide: Der Himmel auf Erden Ein Weihnachtsgottesdienst mit Würstchen und Kartoffelsalat. 24. Dezember 2014, 17:30 Uhr. Anmeldung im Kirchenbüro (0481 689110). Auferstehungskirche, Timm-Kröger-Straße 43, 25746 Heide.

Marne: Keine(r) bleibt allein! Unter dem Motto lädt die Kirchengemeinde nach der Christvesper zu einer Weihnachtsfeier ein. Mit Festessen, Weihnachtsliedern, Geschenken, Plätzchen, Geschichten, Gedichten und nettem Klönschnack. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Fahrservice kann bei Bedarf gerne angeboten werden. 24. Dezember 2024, ab 18 Uhr. Anmeldung im Kirchenbüro Marne: 04851 574 (Mo-Fr 9-12 Uhr) oder marne@kirche-dithmarschen.de. Kirchengemeinde, Österstraße 16, 25709 Marne.

Open-House mit Buffet Für alle, die lieber in Gemeinschaft das Leben feiern, statt alleine zu Hause zu sein. Nach dem Gottesdienst ist Open House mit Mitbring-Buffet. 25. Dezember 2024, ab 12 Uhr. Petruskirche, Weimarer Straße 1, 24106 Kiel.

emmaus für alle Ein weihnachtliches Festessen, kostenlos oder gegen Spende. 26. Dezember 2024, 12 Uhr. Anmeldung über das Online-Formular. Emmaus-Kirchengemeinde, Charles-Ross-Ring 118, 24106 Kiel.

Weihnachtsfeier mit Essen und Getränken In netter und gemütlicher Atmosphäre und Gesellschaft wird es weihnachtliches Essen und Getränke geben. Die Teilnahme an der Feier ist kostenlos, das Angebot allerdings begrenzt. 24. Dezember 2024, 13:30 bis 18 Uhr. Anmeldung bei Kathrin Weighardt unter 0431 7757035 oder k.weighardt@awo-kiel.de. anna Gaarden, Preetzer Straße 35, 24143 Kiel.

Gemeinsames Weihnachtessen Mehrere Gemeinden laden zu einem gemeinsamen Weihnachtessen ein - kostenlos. 24. Dezember 2024, ab 17:30 Uhr. Gemeindehaus der Vicelin-Kirche, Hinter der Kirche 1, 24534 Neumünster.

Bad Malente: Gemeinsam in den Weihnachtsabend Essen und Trinken für 20 Euro. 24. Dezember 2024, 16 bis 19 Uhr. Anmeldung unter 04523 5439 oder AWO-Hans-JuergenWeber@web.de. AWO Bürgerhaus Malente, Kellerseestraße 22, 23714 Bad Malente.

Burg auf Fehmarn: Gottesdienst mit Brunch Der Vormittag steht unter dem Motto "Du bist ein Geschenk" - eine Aktion, die schon im Advent begonnen hat: Bei verschiedenen Veranstaltungen und auf dem Wochenmarkt schneiden Menschen von langen Rollen mit der Aufschrift "Du bist ein Geschenk" Bänder ab. 26. Dezember 2024, 11 bis 12 Uhr. Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai, Breite Straße 47, 23769 Burg auf Fehmarn.

Neustadt in Holstein: Gemeinsame Weihnachtsfeier 24. Dezember 2024, ab 19 Uhr. Anmeldung im Kirchenbüro (04561-17945) oder bei Andreas Schneider (0162 7735548). Gemeindehaus, Kirchenstraße 7, 23730 Neustadt in Holstein.

Elmshorn: An Heiligabend nicht alleine sein! In gemütlicher Atmosphäre noch einmal am Adventskranz zusammen kommen. Bei warmem Tee oder Kaffee, bei Keksen und bunten Tellern, Geschichten, Gedichte und Lieder hören und mitsingen. 24. Dezember 2024, 13 bis 15 Uhr. Haus der Begegnung, Hainholzer Damm 11, 25337 Elmshorn.

Elmshorn: Heiligabend mit dem Jugendrotkreuz Elmshorn Ein Weihnachtsfest für alle, die nicht allein feiern möchten mit Singen, Geschichten erzählen und Spielen. Zunächst wird in weihnachtlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen serviert, später gibt es Saftpute und Saftschinken, Rotkohl, Kroketten, Kartoffeln, Erbsen und Wurzeln. Kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl. 24. Dezember 2024, 15 bis 20 Uhr. Anmeldung bei Johannes Diegner unter 0152 01977582. DRK-Veranstaltungszentrum, Gärtnerstraße 12, 25335 Elmshorn.

Eckernförde: Weihnachten in Gemeinschaft Für Menschen, die an Heiligabend nicht allein sein möchten, gibt es im Pfarrsprengel Eckernförde ein gemeinsames Abendessen. Weihnachtliche Geschichten und Lieder bilden den Rahmen für ein gemeinsames Essen mit Kartoffelsalat und Würstchen (auch vegetarisch möglich). 24. Dezember, 18 bis 20 Uhr. Anmeldung im Borbyer Kirchenbüro bei Victoria Miske: 04251 88 99 44 oder Kirchenbuero.Borby@kkre.de. Kirchengemeinde, Borbyer Pastorenweg 1, 24340 Eckernförde.

Nortorf: Gemeinsames Weihnachten Die Kirchengemeinde Nortorf lädt Heiligabend alle Menschen ein, die diesen besonderen Abend nicht allein unterm Tannenbaum verbringen möchten. Gemeinsame Weihnachtsgeschichte hören, Weihnachtslieder singen, zusammen ein festliches Weihnachtsessen genießen und einfach nett klönen. 10 Euro für Essen und Getränke. 24. Dezember, 17:30 bis 20:30 Uhr. Anmeldung bei Regina Wälz (04329 274 9745 oder RGWaelz@web.de) oder Kathrin Brettschneider (04392 916 36 60 oder kathrin.brettschneider1@gmail.com). Markushaus, Niedernstraße 2, 24589 Nortorf.

Schleswig: Heilig Abend - Hyggelig zusammen Gemeinsames Essen, Gespräche und Singen. 24. Dezember 2024, ab 18 Uhr. Anmeldung bei Pastorin Matz: 04621 850941 oder matz@kirchengemeinde-schleswig.de. Paulus-Zentrum, Königsbergerstraße 18, 24837 Schleswig.

Flensburg: Weihnachten in Gemeinschaft Für Menschen, die am Heiligabend nicht allein feiern möchten, richtet das Diakonische Werk des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg zusammen mit dem Holländerhof eine Weihnachtsfeier aus. 24. Dezember 2024, ab 18 Uhr. Anmeldung im Büro des Diakonischen Werkes bei Kerrin Dreyer: 0461 4808322 oder weihnachten@diakonie-slfl.de. Trollsee-Werkstatt, Trollseeweg 19 a, 24939 Flensburg.

Ahrensburg: Gemeinsames Essen, Trinken und Klönen 24. Dezember 2024, ab 17 Uhr. Anmeldung unter 04102 21 15 15 oder info@peter-rantzau-haus.de. Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, 22926 Ahrensburg.

Telefonseelsorge hat ein offenes Ohr

Wer nicht unter Menschen möchte, aber dennoch etwas auf dem Herzen hat, kann zum Telefon greifen. Die Anrufe sind anonym, kostenfrei und rund um die Uhr erreichbar.

Die TelefonSeelsorge der evangelischen und katholischen Kirche ist erreichbar unter (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222. Per Internetseite kann mit den Helfern auch gechettet oder gemailt werden.

der evangelischen und katholischen Kirche ist erreichbar unter (0800) 11 10 111 oder (0800) 11 10 222. Per Internetseite kann mit den Helfern auch gechettet oder gemailt werden. Das Muslimische SeelsorgeTelefon in verschiedenen Sprachen ist erreichbar unter (030) 44 35 09 821. Es wird vom Verein Islamic Relief betrieben.

in verschiedenen Sprachen ist erreichbar unter (030) 44 35 09 821. Es wird vom Verein Islamic Relief betrieben. Das russischsprachige Telefon Doweria der Diakonie schlesische Oberlausitz erreichen Sie unter (030) 44 03 08 454.

der Diakonie schlesische Oberlausitz erreichen Sie unter (030) 44 03 08 454. Die Deutsche Depressionshilfe ist unter (0800) 33 44 533 zu erreichen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement