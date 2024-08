Stand: 06.08.2024 15:38 Uhr Weichenstörung sorgt für Zugausfälle zwischen Lübeck und Hamburg

Bahnpendler zwischen Lübeck und Hamburg haben am Dienstag Geduld gebraucht. Der Grund war eine Weichenstörung. Diese führte nach Angaben der Bahn zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen. Bis zum frühen Dienstagnachmittag gab es unter anderem einen Bus-Ersatzverkehr zwischen Ahrensburg und Bargteheide. Trotzdem kam es zu Verspätungen und viele Züge fielen seit dem Morgen aus. Nach Angaben einer Bahnsprecherin ist es durch Bauarbeiten zu der Weichenstörung gekommen. Inzwischen pendeln die Züge wieder. Bereits am Montag gab es eine Weichenstörung in Höhe Lübeck-Dänischburg IKEA, die für Probleme auf der Strecke Lübeck Hauptbahnhof und Travemünde gesorgt hatte.

