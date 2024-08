Stand: 21.08.2024 09:58 Uhr Weiche Flensburg schlägt Absteiger VfB Lübeck

Der VfB Lübeck hat in der Fußballregionalliga Nord das Schleswig-Holstein-Duell gegen Weiche Flensburg mit 1:2 verloren. Die Lübecker mussten sich am Dienstag zu Hause geschlagen geben, was ihre erste Niederlage in der noch jungen Saison bedeutet. Flensburg übernimmt mit diesem Sieg vorerst die Tabellenspitze, während der VfB Lübeck auf Rang 5 bleibt

