Stand: 20.08.2024 08:56 Uhr Wattolümpiade: 63.200 Euro für den Kampf gegen Krebs

Die Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist mit einem Spendenrekord zu Ende gegangen. Das teilt der Veranstalter mit. Mehr als 63.200 Euro seien am Wochenende bei der letzten Wattolümpiade an Spenden zusammengekommen.

Mehr als eine halbe Million Euro in 20 Jahren

Nach 20 Jahren ist nun Schluss mit dem Charity-Event für Krebskranke in der Region. Laut Veranstalter kamen in dieser Zeit mehr als eine halbe Million Euro an Spenden zusammen. Von dem Geld hat zum Beispiel die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft profitiert, die unter anderem das 2015 vom Wattolümpiade-Verein finanzierte Krebsberatungszentrum Westküste in Brunsbüttel betreibt, sowie der der Hospizverein Dithmarschen.

"Netzwerk Patientenkompetenz" soll erhalten bleiben

Das von dem Wattolümpiade-Erfinder Jens Rusch initiierte Netzwerk Patientenkompetenz wird nach Angaben des Veranstalters in neue Strukturen übergehen. Dadurch soll zum Beispiel das Krebsberatungszentrum erhalten werden.

