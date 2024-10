Stand: 30.10.2024 09:45 Uhr Wasser in Westerrade wieder zurück

Nach einem Wasserrohrbruch in Westerrade im Kreis Segeberg steht die Versorgung wieder. Am Montag sprudelte wegen eines kaputten Rohrs das Wasser aus dem Boden, so die Bürgermeisterin. Knapp 20 Haushalte hatten dafür kein fließend Wasser. Bürgerinnen und Bürger konnten sich bei Bedarf vorübergehend am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr mit Trinkwasser versorgen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg