Stand: 30.10.2024 09:08 Uhr Warnstreik in Schön-Klinik Bad Bramstedt

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Schön-Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) zu einem zweiten Warnstreik aufgerufen. Der läuft aktuell und soll noch bis Mittwochabend andauern. Bisher haben die 260 Mitarbeiter:innen keinen Tarifvertrag. Die Forderung der Gewerkschaft: Einen branchenüblichen Tarifvertrag sowie eine maximale Arbeitszeit von 37 Stunden pro Woche und höhere Schichtzulagen. Die Klinikleitung lehnt das aber ab, sagte ver.di-Sprecherin Imke Wriedt: "Also es wäre am Arbeitgeber, jetzt uns anzurufen und zu sagen, wir wollen uns an den Tisch setzen, wir verhandeln mit ver.di." Doch das ist laut Verdi bislang nicht geschehen.

Notfallplan während des Warnstreiks

Während des Warnstreiks gibt es einen Notbetrieb, so Wriedt weiter: "Wir haben 20 Stationen, auf denen normalerweise mindestens ein Psychologe arbeitet und in der Notdienstvereinbarung haben wir exakt 2 Psychologen und die zwei sind für Krisenintervention da." Die Klinikleitung hält weiter an innerbetrieblichen Regelungen fest. Bedeutet: sie verhandelt mit dem Betriebsrat und nicht mit Gewerkschaften. Eigenen Angaben zufolge ist die Klinik die größte psychosomatische Fachklinik für Akutbehandlungen und stationäre Reha in Deutschland. Teile der Belegschaft waren bereits erstmals in der vergangenen Woche in den Warnstreik getreten.

