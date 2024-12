Warnstreik bei Remondis: Teilweise wird kein Müll abgeholt Stand: 18.12.2024 14:37 Uhr In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein sind auch am Mittwoch die Mülltonnen nicht geleert worden. Nach dem ersten Warnstreiktag bei Remondis hat Ver.di Nord weitere Streiks für die kommenden Tage angekündigt.

In den kommenden Tagen werden die Warnstreiks bei der Müllentsorgung von Remondis fortgesetzt. Die Gewerkschaft ver.di Nord hatte konkret die Fahrer und Müllwerker an den Standorten Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Flensburg und Lübeck zu dem Arbeitskampf aufgerufen. Sie sind als Subunternehmer unter anderem für die Rest- und Biomülltonnen in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Teilen der Landeshauptstadt Kiel zuständig. Nach Angaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist dort auch die Sperrmüllabfuhr betroffen.

Mülltonnen werden nicht nachträglich geleert

Die Mülltonnen in den betroffenen Kreisen werden laut der Abfallwirtschaftsbetriebe überall nicht nachträglich entleert. In den Orten soll der zusätzlich angefallene Müll bei der nächsten Abholung abgegeben werden können. Wenn der Platz in der Tonne nicht reicht, sollten Anwohnerinnen und Anwohner Mehrmengen in Plastik- bzw. Papiertüten zur nächsten Leerung dazustellen.

Was Anwohnerinnen und Anwohner in betroffenen Orten beachten sollten: Kreis Schleswig-Flensburg : Im Bedarfsfall können Restabfälle, Biomüll oder ein gelber Sack zur nächsten regulären Abfuhr dazugestellt werden, wie die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg (ASF) mitteilt. Papier und Pappe soll auf den Recyclinghöfen der ASF abgegeben werden.

: Im Bedarfsfall können Restabfälle, Biomüll oder ein gelber Sack zur nächsten regulären Abfuhr dazugestellt werden, wie die Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg (ASF) mitteilt. Papier und Pappe soll auf den Recyclinghöfen der ASF abgegeben werden. Kreis Rendsburg-Eckernförde : Im Kreis fällt die Abfuhr von Bio- und Restabfalltonnen aus, wie die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) mitteilt. Laut AWR kann zur nächsten Abfuhr die doppelte Menge an Abfällen abgegeben werden. Wenn der Platz in der Tonne nicht reicht, sollte der zusätzliche Müll in Plastiktüten (Restmüll) oder Kartons bzw. Papiertüten (Biomüll) abgegeben werden. Außerdem verzögert sich die Sperrmüllsammlung in Altenholz.

: Im Kreis fällt die Abfuhr von Bio- und Restabfalltonnen aus, wie die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) mitteilt. Laut AWR kann zur nächsten Abfuhr die doppelte Menge an Abfällen abgegeben werden. Wenn der Platz in der Tonne nicht reicht, sollte der zusätzliche Müll in Plastiktüten (Restmüll) oder Kartons bzw. Papiertüten (Biomüll) abgegeben werden. Außerdem verzögert sich die Sperrmüllsammlung in Altenholz. Kreis Plön : Die Remondis Niederlassung in Melsdorf holt in Teilen des Kreises Plön keinen Papier-, Bio- und Restabfall ab. Zusätzlicher Müll kann hier zum nächsten Abfuhrtermin kostenfrei entsorgt werden, wie der Kreis mitteilt.

: Die Remondis Niederlassung in Melsdorf holt in Teilen des Kreises Plön keinen Papier-, Bio- und Restabfall ab. Zusätzlicher Müll kann hier zum nächsten Abfuhrtermin kostenfrei entsorgt werden, wie der Kreis mitteilt. Kiel : Gelbe Säcke und gelbe Tonnen werden laut Website der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) nicht abgeholt. Bürgerinnen und Bürger würden diesen Müll, der normalerweise in den gelben Sack, bzw. die gelbe Tonne kommt, gerade vermehrt beim ABK abgeben. Die Kapazitäten seien jedoch restlos ausgeschöpft, heißt es.

: Gelbe Säcke und gelbe Tonnen werden laut Website der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) nicht abgeholt. Bürgerinnen und Bürger würden diesen Müll, der normalerweise in den gelben Sack, bzw. die gelbe Tonne kommt, gerade vermehrt beim ABK abgeben. Die Kapazitäten seien jedoch restlos ausgeschöpft, heißt es. Lübeck: Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sind nach eigenen Angaben nicht von den Warnstreiks betroffen. Remondis bedient in Lübeck lediglich Glascontainer, die jetzt etwas voller werden könnten, und Gewerbekunden.

Einschränkungen bei Remondis über Weihnachten

Der erste Warnstreiktag am Dienstag sei "mehr als erfolgreich" gewesen, so die Gewerkschaft. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt mit dem Unternehmensverband Logistik Schleswig-Holstein. Bis in die Weihnachtstage hinein ist laut Ver.di Nord mit Problemen bei der Entsorgung im gesamten Zuständigkeitsgebiet zu rechen. Ausgefallene Termine könnten vermutlich nicht nachgeholt werden.

Ver.di Nord fordert eine Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent

Die Gewerkschaft fordert 8,5 Prozent mehr Geld und eine Zulage von 2,25 Euro pro Stunde für Beschäftigte der Entsorgungsbranche. Die Verhandlungsführerin von Ver.di Nord, Catrin Haas, sagt: "Remondis verdient sich an den Entsorgungsgebühren des Kreises eine goldene Nase, während die Beschäftigten auf dem Niveau knapp über dem Mindestlohn abgespeist werden, das geht so nicht weiter."

In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden wurde laut Ver.di Nord kein Gegenangebot vorgelegt. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 20. Januar geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.12.2024 | 14:00 Uhr