Stand: 17.07.2024 10:39 Uhr Waldmuseum in Burg soll neu gestaltet werden

Die Gemeindevertretung von Burg (Kreis Dithmarschen) hat jetzt beschlossen: Nach 50 Jahren soll die Dauerausstellung im Waldmuseum neu ausgerichtet werden. Auch die Museumsleiterin Anke Schroeder sieht das so: "Themen wie Klimawandel und Artensterben sollten dabei im Mittelpunkt stehen. Was hat der Mensch oder auch jeder einzelne damit zu tun, dass es inzwischen die ein oder andere Art bei uns nicht mehr gibt? Was kann ich selbst tun, vielleicht im heimischen Garten, um die Arten zu unterstützen?", erklärt sie. "Die Leute sollen hier mit einem guten, positiven Gefühl rausgehen" so ihre Hoffnung.

Für die umfangreiche Umgestaltung des Waldmuseums müssen nun die Fördergelder beantragt werden. Wenn die geflossen sind, können die Arbeiten beginnen. Die Gesamtkosten betragen nach bisherigen Schätzungen 201.000 Euro, 80 Prozent davon sollen durch Fördermittel gedeckt werden. Die Eigenleistung der Gemeinde beträgt 74.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen