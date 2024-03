Stand: 18.03.2024 16:21 Uhr Wahlstedt testet Holzgas-Blockheizkraftwerk

Hansewerk Natur testet aktuell in Wahlstedt (Kreis Segeberg) ein Holzgas-Blockheizkraftwerk. Es ist das erste in Schleswig-Holstein und soll in wenigen Wochen ans Netz gehen. Es funktioniert wie ein herzkömmliches Blockheizkraftwerk: Ein Brennstoff, in diesem Fall zerhäckseltes Holz, wird verfeuert, wie der technische Leiter, Hendrik Voß, erklärt. Neben Strom und Wärme wird laut Voß in einem besonderen Verfahren auch Holzkohle hergestellt. Die Anlage sei die erste, die CO2 binde. Mit dem Gas wird Strom erzeugt, die Wärme direkt ins Heizungsnetz eingespeist. Die Holzkohle wird beispielsweise in der Landwirtschaft als Futtermittelzusatz oder im Straßenbau verwendet.

