Vollsperrung der Fichtenstraße in Krumbeck

Die Fichtenstraße in Krumbeck in der Gemeinde Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) wird von Montag an bis voraussichtlich zum 20. Dezember voll gesperrt. Der Grund sind nach Angaben der Gemeinde notwendige Bauarbeiten zur Errichtung einer Hochspannungsleitung zwischen Krumbeck und der Landesstraße 332. Eine Umleitung ist eingerichtet.

