Stand: 03.03.2024 17:15 Uhr Vollsperrung der A1 bei Barsbüttel bis Sonntagabend

Am Sonntagmorgen ist eine 23-jährige Autofahrerin bei Barsbüttel im Kreis Stormarn gegen einen Milchlaster gestoßen. Laut Polizei soll die Fahrerin aufgrund erhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Bei dem Unfall wurde sie leicht und ihr 24-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß hat der Milchlaster Diesel verloren. Die Aufräumarbeiten dauern an. Die Kreisstraße bei Barsbüttel zwischen den Anschlussstellen Reinbek auf der A24 und Barsbüttel auf der A1 bleibt laut Polizei noch bis zum Abend voll gesperrt. Autofahrer, die von der A24 auf die A1 in Richtung Lübeck sowie von der A1 auf die A24 in Richtung Berlin fahren, müssen weiträumig ausweichen.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.03.2024 | 17:00 Uhr