Stand: 30.08.2024 15:56 Uhr Volles Programm zum Ferienende in der Region

Zum Abschluss der Ferien ist in der Region viel geboten. In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) läuft noch bis Sonntag der California Windsurf Cup auf der Drachenwiese. In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) finden bis Sonntag die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball statt. Außerdem feiert am Freitagabend die Jugendoper "Fliegender Holländer" bei Kunst am Kai in Lübeck Premiere. Karten sind noch an der Abendkasse erhältlich.

