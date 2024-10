Vogelwärter abgerückt: Insel Trischen jetzt wieder unbewohnt Stand: 14.10.2024 13:40 Uhr Am Wochenende hat der Vogelwart des NABU die Insel Trischen (Kreis Dithmarschen) wieder verlassen. Seit Ende März hatte Jakob Wildraut dort Brutbestände verschiedener Vogelarten sowie das Verhalten von Zugvögeln dokumentiert.

Außerdem gehörte das Vermessen der Insel zu seinen Aufgaben. Trischen wandert einige Meter pro Jahr und damit recht schnell Richtung Festland. Auch in diesem Jahr sei einiges von den Dünen an der Westseite abgebrochen und die Insel an der Ostseite gleichzeitig gewachsen, so Wildraut.

Einsames Leben im Stelzenhaus

Trischen ist eine Vogelschutzinsel und darf nur ausnahmsweise betreten werden. Eine dieser Ausnahmen ist der Vogelwart, der von März bis Oktober dort lebt. Es wohnt in einem Stelzenhaus, das über Solarmodule mit Strom versorgt wird. Einmal in der Woche bringt jemand vom Festland Getränke und Lebensmittel nach Trischen - oft ist der Mann über Monate der einzige Mensch, mit dem der Vogelwart Kontakt hat.

