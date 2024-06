Stand: 21.06.2024 14:43 Uhr Viking-Triathlon startet am Sonntag in Schleswig

Am Sonntagvormittag um 10 Uhr startet der Viking-Triathlon in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Rund 800 Sportlerinnen und Sportler absolvieren knapp zwei Kilometer Schwimmen in der Schlei, 90 Kilometer Radfahren bis Stenderupau und einen Halbmarathon. Start und Ziel sind die Königswiesen. Der Gottorfer Damm und die B76 inklusive der Verlängerung bis Sieverstedt sind bis in den frühen Nachmittag für den Verkehr gesperrt.

