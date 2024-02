Vier Bundeswehr-Soldaten in Eckernförde vor Gericht Stand: 08.02.2024 05:00 Uhr Heute startet vor dem Amtsgericht Eckernförde der Prozess gegen vier Bundeswehr-Soldaten. Ihnen wird unter anderem Diebstahl vorgeworfen.

Sie sollen militärische Ausrüstungsgegenstände im Wert von 115.000 Euro aus Bundeswehrstützpunkten gestohlen haben: Vier Soldaten der Bundeswehr müssen sich deswegen ab heute vor dem Amtsgericht Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verantworten. Die Angeklagten waren zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahre alt - für sie gilt das Heranwachsendenstrafrecht. In dem Fall wurde entschieden, dass das Verfahren vor dem Jugendschöffengericht verhandelt wird. Sieben Verhandlungstage sind dafür angesetzt, im März wird das Urteil erwartet. Zuerst berichteten die Kieler Nachrichten darüber.

Staatsanwaltschaft spricht von Bandendiebstählen

Die Staatsanwaltschaft Kiel wirft den vier Männern in insgesamt vier Fällen mit unterschiedlichen Konstellationen Bandendiebstähle, Sachbeschädigung sowie Verabredungen zum Verbrechen vor. Konkret soll es sich dabei um schwere Brandstiftung gehandelt haben, wie das Gericht mitteilte. Sie sind heute keine Soldaten mehr.

Die Männer sollen zwischen dem 28. Januar und 22. Mai 2022 mehrere Einbrüche im Marinestützpunkt in Eckernförde, in der Hugo-Junkers-Kaserne in Alt Duvenstedt (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie in Seedorf in Niedersachsen verübt haben. Die gestohlene Ausrüstung sollen sie dann weiterverkauft haben, so die Staatsanwaltschaft weiter. Bei einem Einbruch war beabsichtigt, mit Hilfe eines Brandes Spuren zu verwischen. Dazu war es jedoch später nicht gekommen.

22-Jähriger soll Waffen und Sprengkörper hergestellt haben

Darüber hinaus wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft einem heute 22 Jahre alten Mann vorgeworfen, am 22. Mai 2022 in Itzehoe (Kreis Steinburg) Umgang mit explosionsfähigen Stoffen gehabt zu haben - und das ohne die nach dem Sprengstoffgesetz erforderliche Erlaubnis. Da er damit unerlaubt mehrere Waffen hergestellt und besessen haben soll, werden ihm Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last gelegt. Einsatzkräfte stellten bei einer Durchsuchung entsprechende Waffen und explosionsfähiges Material sicher.

Gibt es ein Sicherheitsproblem bei der Bundeswehr?

"Es wird leider nie eine hundertprozentige Sicherheit geben", sagte Bundeswehr-Sprecher Klaas Hartmann-Moritzen zu den Diebstählen aus den Stützpunkten der Bundeswehr. Dennoch gebe es Maßnahmen, um solche Taten zu verhindern, versicherte er. So seien die Liegenschaften und die Gelände umzäunt und würden von Wachen bestreift werden.

Viele Gegenstände und Materialien seien zudem bestimmten Verantwortlichen zugeordnet, die regelmäßig ihre Vollzähligkeit überprüfen würden. "Bei Waffen sind wir sehr streng", betonte Hartmann-Moritzen. Nur bestimmte Leute hätten zu den Waffenkammern Zutritt und könnten nur im Vier-Augen-Prinzip geöffnet werden.

