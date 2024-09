Stand: 30.09.2024 10:06 Uhr Viel Gegenwind für Flüchtlingscontainer in Sprenge

In Steinburg (Kreis Stormarn) sollte der Gemeindeausschuss am Montag entscheiden, ob das Amt Bad Oldesloe Land im Ortsteil Sprenge mehrere Container für Geflüchtete aufstellen darf. Das Problem aus Sicht vieler Menschen, die in Sprenge leben: Die Container für 20 Menschen sollen auf dem Dorfplatz erreichtet werden. Vergangene Woche waren bereits viele Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Sitzung des Bau- Planungsausschusses gekommen.

Der Ausschussvorsitzende Detlev Hinselmann (CDU) sagte, der Dorfplatz sei essenziell fürs Dorfleben: "Da finden einige Veranstaltungen statt. Es sind einige Organisationen, die dort diese Flächen nutzen. Dort findet auf dieser Fläche das soziale Leben in Sprenge statt."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg