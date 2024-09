Stand: 09.09.2024 10:06 Uhr Verwaltung braucht Platz: Bauamt Heide zieht um

Wegen eines Umzugs ist das Bauamt der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) in den kommenden zwei Wochen nur eingeschränkt erreichbar. Laut Stadt ist die Verwaltung in den vergangenen Jahren immer größer geworden, sodass es in den Büros im Rathaus zu eng geworden sei.

Bauamt zieht in Telekom-Komplex

Deswegen zieht der Fachbereich Bau und Planung in den ehemaligen Telekom-Komplex an der Straße Am Kleinbahnhof. Wer einen Termin vor Ort vereinbart hat, wird gebeten, zum neuen Standort Am Kleinbahnhof 18-30 zu gehen.

