Stand: 24.10.2024 16:14 Uhr Versuchter Raub in Glückstadt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch versucht, eine 23-Jährige in Glückstadt (Kreis Steinburg) auszurauben, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor 12 Uhr mittags war die Frau in der Straße "Hinterm Hofe" unterwegs. Dort packte sie laut Polizei ein Mann und verlangte ihr Geld. Die Frau wollte sich losreißen, der unbekannte Täter zog daraufhin ein Messer und verletzte die Frau damit leicht.

Abwehrspray zeigt Wirkung

Erst als die 23-jährige ein Abwehrspray zog und einsetzte, floh der Mann. Er soll 1,70 Meter groß sein, schlank, etwa 25 Jahre alt sein, einen ungepflegten Bart und schwarze, kurze Haare haben. Er trug laut Beschreibung einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jogginghose. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe entgegen.

