Verstoß gegen Schulpflicht: Haftbefehl gegen zwei Mütter erlassen Stand: 02.02.2024 16:03 Uhr Zwei Mütter haben ihre Söhne nicht zur Schule angemeldet und dafür verhängte Geldstrafen nicht gezahlt. Das Verwaltungsgericht hat nun entscheiden, dass die Frauen für drei Tage in Haft genommen werden sollen.

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat am Freitag Haftbefehle gegen zwei Mütter erlassen, die ihre Söhne im Alter von 12 und 15 Jahren nicht in einer Schule angemeldet haben. Angesichts des staatlichen Erziehungsauftrages und der "zu erwartenden Uneinsichtigkeit" der Mütter sei diese Maßnahme angemessen, hieß es im Urteil. Die beiden Frauen können innerhalb von zwei Wochen noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.

Fälle aus Ostholstein und Dithmarschen

Es geht um zwei Fälle von Verstößen gegen die Schulpflicht in Dithmarschen und Ostholstein. In Ostholstein ging der betroffene Junge bis 2019/2020 regelmäßig zur Schule und wurde 2022 zwischenzeitig in Obhut genommen. Später erklärte die Mutter, ihr Sohn sei nun im "germanistischen Bildungswesen". In dem Fall in Dithmarschen besuchte der betroffene Junge bis 2020 eine Waldorf-Grundschule. Das Gericht geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Mütter in beiden Fällen alleine sorgeberechtigt sind.

Haft als Ersatz für nicht gezahlte Geldstrafen

Nach Angaben des Gerichts waren zunächst sogenannte Zwangsgelder, also behördlich angeordnete Geldstrafen, in Höhe von je 800 Euro verhängt worden. Diese hätten die Frauen aber nicht gezahlt und auch Vollstreckungsversuche seien erfolglos gewesen - einmal, weil die betreffende Frau nicht da war, im anderen Fall, weil das Konto nicht gepfändet werden konnte. Damit lägen die Voraussetzungen für eine Ersatzhaft vor. Andere Maßnahmen erschienen dem Gericht als ungeeignet.

