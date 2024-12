Stand: 10.12.2024 15:23 Uhr Verschollenes Flugzeug aus dem Kreis Pinnerg vor Schottland geborgen

Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden eines Leichtflugzeugs aus Deutschland ist ein Wrack vor der schottischen Küste gefunden worden. Ein Fischerboot habe die Überreste einer in Deutschland registrierten Cessna 172 entdeckt, die im September vergangenen Jahres in der Nordsee verschollen sei, bestätigte die britische Flugunfallbehörde. In der Maschine seien menschliche Überreste gefunden worden, deren Identität noch geklärt werden müsse. Die Maschine war nach einem Bericht der BBC am 30. September 2023 am Flugplatz Uetersen-Heist (Kreis Pinneberg) gestartet und nach etwa sechs Stunden Flugzeit vom Radar verschwunden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg