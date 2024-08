Stand: 22.08.2024 13:52 Uhr Schlechtes Wetter sorgt für enttäuschende Erntebilanz in SH

Die Landwirte in Schleswig-Holstein werden in diesem Jahr eine überwiegend schlechte Ernte einfahren. Das geht aus der vorläufigen Bilanz hervor, die am Donnerstag in Ottendorf bei Kiel veröffentlicht wurde. Laut Landwirtschaftskammer konnten viele Bauern kein Wintergetreide aussäen, weil die Äcker durch den vielen Regen durchnässt waren. Beim Winterweizen liegt das Ernteergebnis mit neun Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Landwirte setzten dann auf Sommergetreide und vergrößerten die Anbaufläche wegen der schlechten Erträge beim Wintergetreide landesweit um mehr als 70 Prozent. Dementsprechend fiel die Ernte im Vorjahresvergleich um 141 Prozent größer aus. Den Ausfall im Wintergetreide ausgleichen kann das laut Landwirtschaftskammer aber nicht, denn die Preise am Weltmarkt sind aktuell besonders niedrig.

