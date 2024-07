Stand: 31.07.2024 13:43 Uhr Verkehrsunfall in Lübeck-Schlutup: Führerschein sichergestellt

Bei einem Unfall in Lübeck-Schlutup ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 63-Jährige war am Dienstagmorgen mit seinem Auto in der Mecklenburger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Geländewagen geprallt. Dessen Fahrer und andere Zeugen halfen dem 63-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte den Mann danach ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellt die Fahrtüchtigkeit des 63-Jährigen infrage und zog deshalb den Führerschein des Mannes ein.

