Stand: 25.06.2024 12:50 Uhr Verkehr auf der Schleibrücke in Kappeln behindert

Autofahrer müssen am Dienstag bis in den frühen Nachmittag mit Wartezeiten an der Schleibrücke Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) rechnen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein muss die Südklappe der Schleibrücke gesperrt werden. Grund sind Wartungsarbeiten an der Hydraulik wegen Überdrucks. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen einspurig über die Nordklappe geführt. Bis zum Mittag bildeten sich keine größeren Staus. Die Schifffahrt ist von der Sperrung nicht betroffen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 08:30 Uhr