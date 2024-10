Stand: 11.10.2024 08:49 Uhr Ver.di kündigt Streiks an der Schön Klinik in Bad Bramstedt an

Die Gewerkschaft ver.di bereitet Warnstreiks an der Schön Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) vor. Grund ist laut Gewerkschaft, dass die Klinikleitung Tarifverhandlungen abgelehnt hat. Damit seien Streiks unausweichlich. Bisher gibt es für die Klinik keinen Tarifvertrag, sagt ver.di. Die ersten Streiks sollen noch im Oktober stattfinden. Die Schön Klinik ist nach eigenen Angaben die größte psychosomatische Fachklinik für Akutbehandlungen und stationäre Reha in Deutschland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg