Stand: 30.12.2024 14:27 Uhr Unwetterwarnung: Feuerwerke an der Ostsee auf der Kippe

Aufgrund möglicher Sturmböen an der Ostsee ist noch ungewiss, ob die geplanten Silvesterfeuerwerke im Kreis Ostholstein, etwa in Heiligenhafen und Großenbrode, stattfinden können. Die endgültige Entscheidung soll kurzfristig getroffen werden. In den Seebädern Grömitz und Timmendorfer Strand machen die Behörden zudem auf spezielle Verbotszonen an den Strandabschnitten aufmerksam. Feiernde werden gebeten, lokale Wetterwarnungen im Blick zu behalten und gegebenenfalls auf Alternativen auszuweichen, falls die Wetterlage Feuerwerke nicht zulässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein