Stand: 27.06.2024 14:48 Uhr Unwetter und Kieler Woche: Veranstalter sehen erstmal keine Gefahr

In Schleswig-Holstein sind für Donnerstag heftige Unwetter angekündigt. NDR Metereologen erwarten schwere Gewitter, Starkregen und heftigen Wind. Von der Wetterlage ist auch die Kieler Woche betroffen. Die findet am Abend nach Meinung der Wetterexperten auf jeden Fall im Regen statt. Eine Gefahr für die Kieler Woche sehen die Veranstalter nach Angaben einer Sprecherin aktuell aber nicht. Man sei für etwaige Notfälle aber vorbereitet.

Seit Tagen sind die Temperaturen in Schleswig-Holstein hoch, am Donnerstag vielerorts über 30 Grad und auch in den Nächten gab es kaum Abkühlung. In der Folge gibt es ab dem Nachmittag zuerst im Westen, später dann auch in Richtung Ostholstein zum Teil heftige Gewitter. Dabei fallen bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Meteologen gehen davon aus, dass es in einigen Regionen deshalb sogar Überschwemmungen geben könnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 14:00 Uhr